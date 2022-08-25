Из-за российской агрессии Украина, в частности украинский бизнес, несут значительные потери. Восстановление экономики является одной из первоочередных задач государства, а это, в том числе зависит от деловой активности бизнес-сообщества.

С 24 февраля в Украине установлены ограничения на свободное передвижение мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако можно констатировать, что они воспринимаются украинцами довольно неоднозначно. В частности это прослеживается через появление соответствующих петиций к президенту об ослаблении или отмене ограничения на выезд, а также нескольких законопроектов в парламенте, которыми предложены различные механизмы урегулирования этого вопроса. Поэтому потребность в поиске компромисса, который бы в определенной степени удовлетворил запрос общества и бизнеса, и при этом не повредил обороноспособности нашего государства, назрела уже давно.

Официальный старт єВідрядження назначен на 1 сентября

19 августа Кабинет министров Украины сделал первый шаг в направлении либерализации существующих ограничений: Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации разработали проект под названием "єВідрядження", официальный старт которого назначен на 1 сентября этого года.

Стоит отметить, что официальный текст соответствующего постановления Кабмина пока не опубликован, однако, исходя из сообщений вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, а также первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко уже можно очертить ключевые аспекты этого проекта.

Речь о:

Доступности. Услуга єВідрядження доступна для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц частной формы собственности, при условии их соответствия следующим критериям. Продолжительности. Выехать в рабочую поездку (командировку) за границу возможно на срок до 7 дней. Количестве работников. Разрешение на выезд могут получить не более 10% от общего количества работников по штатному расписанию, но в любом случае не более 10 человек одновременно. Критерииях соответствия. Для того, чтобы воспользоваться услугой єВідрядження ФЛП и юридические лица должны соответствовать нескольким критериям:

своевременно подать налоговую отчетность в контролирующий орган (учитывая другие критерии соответствия, вероятно, речь идет об отчете формы 1-ДФ и/или отчете по ЕСВ);

не иметь задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (это разновидность сбора, который платит работодатель за наемного работника);

средний размер заработной платы работников должен составлять не менее 20000 гривень;

предварительно внести на банковский счет в АО "Ощадбанк" так называемый "гарантийный платеж" в размере 200 тысяч гривень;

количество наемных работников должно составлять не менее 10 человек, по состоянию на последний месяц отчетного квартала (возможно проследить связь этого критерия с представлением отчетности в контролирующие органы, ведь именно в таких документах указывается количество работников, в отношении которых уплачивается единый социальный взнос (на языке налоговиков – застрахованных лиц).

Несмотря на отсутствие официального текста постановления, можно заметить несколько неоднозначных аспектов предложенного проекта.

Например, исходя из сообщений официальных лиц обоих профильных министерств, услугой управления не смогут воспользоваться предприниматели и юридические лица, в составе которых работает менее 10 человек и с зарплатой менее 20000 гривень.

Целесообразно отметить, что в Украине, тем более в условиях войны с российским агрессором, многие представители бизнеса не могут себе позволить содержать даже 10 работников и платить им зарплату в размере, определенном решением Правительства.

Более того, почти недоступной услуга является для самозанятых лиц.

Во-первых, согласно приведенным выше критериям соответствия, количество наемных работников должна составлять не менее 10 человек, не говоря уже средний размер зарплаты.

Во-вторых, по определению, приведенному в Налоговом кодексе Украины, самозанятое лицо объединяет две категории лиц: лицо, являющееся предпринимателем (ФЛП) или лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность. Так вот, что касается самозанятых лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (например, адвокаты, частные исполнители, нотариусы, арбитражные управляющие и так далее) услуга єВідрядження вообще недоступна (исходя из характерных признаков, приведенных в абзаце подпунктом 14.1.226 Налогового кодекса Украины, среди которых ключевыми, в контексте услуги єВідрядження, является использование наемного труда не более четырех физических лиц и, собственно, не пребывание такого самозанятого лица в трудовых отношениях с иными юридическими лицами или ФОПами).

Информации о порядке возврата гарантийного платежа вообще нет

В-третьих, правовая природа предлагаемого профильными министерствами гарантийного платежа очень напоминает залог в уголовном процессе, который, в случае нарушения обязанностей подозреваемым или обвиняемым, идет в доход государства. Однако, если в уголовном процессе возврата залога хоть и не в совершенстве, но урегулирован (пробелы устраняются наработками судебной практики), то в случае с проектом єВідрядження информации о порядке возврата гарантийного платежа вообще нет.

Сейчас это могут быть лишь догадки автора, однако вероятно, возврат гарантийного платежа будет происходить путем подачи заявки или любого другого документа на возврат с предоставлением подтверждающих документов о пересечении границы на въезде в Украину.

А вот об ответственности за нарушение условий предоставления услуги по управлению законотворцы не забыли. Как я отметил выше, в случае нарушения условий предоставления услуги по управлению будет происходить обращение предварительно уплаченного гарантийного взноса на нужды Минобороны и, чтобы этого не казалось мало – постоянный запрет на получение разрешений на выезд работников за границу, с одновременной отменой уже действующих.

Также стоит обратить внимание на формат выдачи разрешений. Оформление и предоставление услуги будет происходить через портал "Дія", который уже давно является драйвером реформ в сфере предоставления административных услуг и уменьшения количества бюрократических процедур в Украине. Поэтому в этом случае это является положительным моментом, который нивелирует человеческий фактор и, как следствие, коррупцию.

Проект єВідрядження - не для всех

Проект єВідрядження, очевидно, направлен на активизацию деловой активности в Украине. Однако, в итоге, однозначно можно утверждать, что этот проект - не для всех. Во-первых, потому что установленные критерии являются достаточно требовательными, что отсеивает многих потенциальных участников. Поэтому фактически услугой єВідрядження воспользуются наемные работники ФЛП и юрлиц, которые будут отвечать определенным критериям. Во-вторых, учитывая сегодняшнее количество случаев незаконного пересечения государственной границы, нельзя исключать случаи использования услуги єВідрядження в целях выехать из Украины и "продлить" свою командировку включительно до победы над российским агрессором.

Дмитрий Воронцов, адвокат ADER HABER