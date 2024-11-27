По его словам, об этом плане было известно уже давно.

Существование российского плана по разделу Украины на несколько частей не является новостью, Москва имела такие намерения еще в 2008 году.

Об этом в интервью Radio NV рассказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. Он напомнил, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вспоминал разговор с кремлевским правителем Путиным, в котором тот предложил Варшаве оккупировать Львов.

Историк отметил, что российская карта 2004 года, которая делила Украину на три части, отличается. Она должна была продемонстрировать людям, что бывший президент Виктор Ющенко якобы воспринимает Восток страны как второстепенное или третьестепенное сообщество:

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"Эта карта имела совершенно другие границы, то есть речь идет о чем-то другом. Речь идет о том, что у Украины хотят забрать все ее территории, которые являются причерноморским побережьем плюс промышленными центрами. Остальное, что останется, - это должна быть некая сельскохозяйственная малая Украина - "Малороссия", копия Беларуси с режимом, который будет лояльным к Москве".

В российском плане не уточняется, какие конкретно территории относят к "Западу" страны, однако их хотят отдать соседним странам. По мнению Грицака, это было бы возможно только в случае распада Европейского Союза.

План разделения Украины

Напомним, что ранее NV сообщило о желании РФ до 2045 года разделить Украину на три части.

В первую войдут оккупированные захватчиками территории, во вторую - Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Черкасская, Винницкая и Житомирская области.

Западные области Украины Москва якобы хочет разделить между Венгрией, Польшей и Румынией.

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