Петиция с предложением запретить въезд на территорию Украины гражданам страны-агрессора России набрала необходимое количество голосов.
По состоянию на 16:45 ее подписали 25066 человек.
Петицию создал общественный активист и политический YouTube-блогер Сергей Стерненко 2 ноября.
"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в тексте петиции.
Теперь эту петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что украинский продюсер Игорь Кондратюк предложил запретить гастроли в Украине всех российских исполнителей.
Читайте также"Украинцев изнасиловали русским языком": Ницой рассказала, почему в Украине появился суржикПосле того как инициатива Кондратюка набрала необходимое количество голосов, президент Владимир Зеленский переадресовал ее в СБУ и СНБО.