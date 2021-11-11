Петиция на сайте главы государства набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Петиция с предложением запретить въезд на территорию Украины гражданам страны-агрессора России набрала необходимое количество голосов.

По состоянию на 16:45 ее подписали 25066 человек.

Петицию создал общественный активист и политический YouTube-блогер Сергей Стерненко 2 ноября.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в тексте петиции.

Теперь эту петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский продюсер Игорь Кондратюк предложил запретить гастроли в Украине всех российских исполнителей.

Читайте также"Украинцев изнасиловали русским языком": Ницой рассказала, почему в Украине появился суржикПосле того как инициатива Кондратюка набрала необходимое количество голосов, президент Владимир Зеленский переадресовал ее в СБУ и СНБО.

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Автор: Людмила Жерновская