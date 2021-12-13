Елена Зеленская призвала украинцев присоединиться к первой в Украине национальной неделе чтения.

Жена президента Украины Елена Зеленская призвала украинцев присоединиться к неделе чтения в Украине

На своей официальной странице в Instagram первая леди рассказала, что сама читает сейчас.

"Что вы сейчас читаете? Речь не о соцсети, а о настоящем чтении – книги. Сегодня в Украине стартует (и продлится до 19 декабря) Национальная неделя чтения. Это общенациональный праздник, который объединяет читателей, писателей, библиотекарей, издателей и книжников по всей стране, основал Украинский институт книги", - отметила Зеленская.

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Жена президента рассказала, что сама сейчас читает книгу британской писательницы Джоан Гаррис "Пять четвертинок апельсина" на украинском языке.

"Хотела чего-то атмосферного, во что можно завернуться декабрьским вечером, как в мягкий плед, теплой семейной саги на фоне исторических событий – вроде "Хорошего года" или "Жареных зеленых помидоров...". Получила больше: вместе с трогательными детскими воспоминаниями и семейными историями – это книга о войне. О ее страшных последствиях даже через поколение. О преждевременном взрослении детей и незрелости взрослых. О ненависти, которую может остановить только любовь", - поделилась Зеленская.

Она также привела данные мировых исследований, согласно которым оптимально за год читать 12-20 книг, и добавила, что такое количество книг является настоящим тренажером для нашего мозга и целеустремленности.

"Конечно, год заканчивается, и еще можно успеть добавить в список хотя бы одну книгу и поделиться впечатлениями с хештегом #тижденьчитання", - подчеркнула первая леди.

Она отметила, что также к акции можно присоединиться, сходив в ближайшую библиотеку – самому, с малышами или коллегами, где выбрать книги для всей семьи или коллектива и составить свой список для чтения, или же посетить книжный магазин, где выбрать книги на подарки или даже купить что-то новое для местной библиотеки или школы.

Кроме того, она советует посмотреть с семьей спектакль "Я – Леся" о подростковых годах Леси Украинки, созданный специально для современных подростков.

"Пусть #тижденьчитання запомнится новыми впечатлениями!",- пожелала Елена Зеленская.

Джоан Гаррис "Пять четвертинок апельсина": что известно о книге

Джоан Харрис написала роман "Пять четвертинок апельсина" в 2000 году. По сюжету произведения Фрамбуаза получает в наследство от матери альбом со старинными кулинарными рецептами. В них она находит исповедь матери о жизни во время войны и оккупации.

Как сообщалось, первая в Украине Национальная неделя чтения будет проходить с 13 по 19 декабря. Это мероприятие имеет целью привлечение украинцев к чтению, покупке и дарению книг, посещению библиотек, а также привлечение внимания к украинской литературе и книгоизданию.

Напомним, как писал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук решил дать народным депутатам список книг для чтения на новогодние праздники и на лето.

"Завтра у нас будет очень интересный День национального чтения. И я со своей стороны хочу внести новую традицию, по примеру, как это происходит в британском парламенте, когда спикер парламента рекомендует депутатам книги, которые надо прочитать. Завтра я выставлю свои топ-5 книг, которые я буду рекомендовать прочитать народным депутатам во время рождественских каникул", - сказал спикер.

Стефанчук призвал президента Украины, Офис президента и Кабинет министров Украины подавать свои предложения к этому списку для чтения.

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Автор: Виктория Гордиенко