Первую леди засыпали комплиментами.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном брючном костюме красного цвета от бренда AMG, который дополнила молочной рубашкой, а воротник пиджака украсила лаконичной брошью от Lake Studio.

Также жена президента Владимира Зеленского сделала модную прическу - низкий пучок, выпустив несколько прядей волос. Именно такая прическа добавила ее образу романтичности. Кроме того, Елена подобрала бежевые лодочки на высоком каблуке.

Читайте также"Тяжелый люкс": Юлия Тимошенко в новом образе с золотыми брошками вызвала жаркие споры в сетиЕе образ произвел фурор в сети. Фолловеры засыпали Зеленскую комплиментами и отметили, что она всегда выглядит ярко и стильно. Стоит отметить и то, что украинки считают первую леди иконой стиля, ведь ее образы всегда безупречны.

Меньше чем за час снимки Елены набрали более 2,5 тысячи лайков. А активные пользователи массово начали оставлять в комментариях "огоньки" и "сердечки".

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская в total black покорила сеть.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич