Дважды в год в Украине принято переводить часы, переходя на летнее или зимнее время. Вокруг перевода времени не утихают дискуссии о его целесообразности, однако в конце первого месяца весны Украина должна перейти на летнее время.
Переход на летнее время 2021 - дата
Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеПеревод часов в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время определено последнее воскресенье марта.
Согласно документу, в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта, украинцы должны перевести время, переместив стрелки часов на один час вперед. Сделать это нужно в 3:00. Таким образом, за счет перевода часов спать придется на час меньше.
Зачем переводят стрелки часов
Перевод часов на летнее время осуществляется для того, чтобы люди имели возможность быстрее начинать день и дольше работать. Делается это, как поясняется, в целях экономии энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времени.
В то же время многие страны уже отказались от сезонной смены времени. Ведь в противовес экономии электроэнергии выставляется вред для организма человека и другие факторы.
В Украине осенью 2020 года в Верховной Раде инициировали законопроект об отмене перевода часов. В начале марта 2021 года парламент принял в первом чтении соответствующий проект закона.
Как облегчить переход на летнее время
Сезонная смена времени имеет негативные последствия для человеческого организма. Многим людям сложно в один момент перестроиться с привычного режима дня на другой распорядок.
Читайте такжеМайские праздники 2021: сколько и когда будут отдыхать украинцы в третий месяц весныДля облегчения перехода на другое время стоит заранее готовить организм к изменениям. Начать можно с того, чтобы через неделю-две начать немного раньше ложиться спать и просыпаться, постепенно ежедневно "сдвигая" график на несколько минут.
Конечно же, нужно хорошо высыпаться. Так, взрослому человеку для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, детям-9-10 часов.
Кроме того, специалисты советуют перейти на правильный рацион питания, то есть не потреблять вредную пищу и не злоупотреблять алкоголем. Также стоит больше гулять на свежем воздухе.
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