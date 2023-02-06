Решение по новому календарю будет принимать Архиерейский собор.

В мае Православная церковь Украины созовет архиерейский собор и рассмотрит вопрос об общей календарной реформе.

Как сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий Зоря в Facebook, "есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность людям, которые этого желают сохранить предыдущую календарную традицию".

По словам митрополита, подобные реформы в прошлом вызывали проблемы там, где их внедряли "в одно мгновение", "сверху", без подготовки и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к восприятию нового.

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"До сих пор наша церковь действовала в духе противоположном: постепенность, обдумывание всех аргументов, предоставление альтернативы. Уверен, что именно такой путь – лучший", - отметил Зоря.

Кроме того, митрополит напомнил, что общины уже могут самостоятельно принять решение о переходе на новый календарь по соответствующей процедуре.

Переход украинских церквей на новый календарь

Сегодня, 6 февраля, Архиерейский Синод Украинской Греко-Католической церкви на 93-й сессии в начале месяца принял решение о переходе на новый стиль. Поэтому неподвижные праздники (такие, которые ежегодно приходятся на одно и то же число месяца, например, Рождество) от 1 сентября 2023 года будут праздновать по григорианскому, а не юлианскому, как раньше, календарю.

Социологические опросы показали, что в этом году более половины украинцев праздновали Рождество 7 января все больше людей начинают праздновать исключительно 25 декабря. Опрос в сервисе "Дие", который стал самым массовым (участие приняли более 1,5 миллиона украинцев), показал, что почти 60% украинцев поддерживают празднование Рождества 25 декабря.

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