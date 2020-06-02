Ермак назвал ключевое условие разблокировки освобождения украинцев из плена

Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже для разблокирования возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что от допуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым украинцам на оккупированных Донбассе и в Крыму, а также на территории России зависит разблокирование их освобождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Ермак в Берлине обсудил с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером важность активизации переговоров по Донбассу.

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Так, руководитель ОП в пределах рабочего визита в Германию заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже для разблокирования возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине.

По мнению Ермака, два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле «все определенные на всех определенных» успешно проведенные после Парижского саммита лидеров государств - участников «нормандского формата» - положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы. Но, по его словам, для разблокирования дальнейших взаимных освобождений представители МККК должны получить доступ к лицам, которых незаконно удерживают в ОРДЛО, а также в Крыму и Российской Федерации.

Кроме того, Ермак подчеркнул важность прекращения обстрелов как базового условия для продвижения мирного процесса.

Собеседники обсудили сотрудничество Украины с Европейским Союзом.

Украинская сторона рассчитывает на поддержку со стороны Германии евроинтеграционных стремлений Украины во время предстоящего председательства ФРГ в Совете ЕС с 1 июля, отметил Ермак.

Во встрече с Гекером также приняли участие заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Как сообщал УНИАН, 28 мая стало известно, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которое должно состояться в июне, будут обсуждаться сформированные списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

6 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один сотрудник правоохранительных органов.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующим шагом в процессе обмена станет освобождение незаконно заключенных украинцев, которых содержат на территории временно оккупированного Крыма и РФ.

22 апреля Зеленский выразил готовность в рамках обмена за одного украинского военного отдавать хоть 100 «беркутовцев».

23 апреля специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен на Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».

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