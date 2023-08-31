Результат впечатляет - более 1,5 сотни украинских блюд были приготовлены одновременно.

Национальный реестр рекордов Украины подтвердил новый необычный рекорд – самое большее количество украинских блюд, какое было приготовлено одновременно, говорится в сюжете ТСН.

Над этим достижением работали повара из четырех отдельных городов: Киева, Ривне, Днепра и Борислава во Львовской области. Затем количество блюд из четырех городов суммировали. Результат впечатляет – 164 украинских блюда, которые были приготовлены одновременно.

Повара рассказали, что предварительно обсудили, кто что будет готовить, чтобы ни одно блюдо не повторялось. В Киеве представили борщи, вареники, запеченного окуня, семь видов хлеба и закуски, таратуту, уху и многое другое. В Днепре на стол выставили аж полсотни блюд, рецепты которых искали по библиотекам и музеям. Из необычного в списке – закуски с сыром и васильками, кисель из бузины, рулет луганский, пшенный пирог со сметаной и изюмом. В Ривне презентовали мазурики по-волынски, сальтиссоны, морковкую бабку, пирожки с калиной и другие вкусности.

"Перед нами стояла задача сделать как можно больше аутентичных блюд", – говорит ривненский шеф-повар Юрий Рабштинай.

Нематериальное культурное наследие Украины

С 2018 года в Украине, согласно требованиям ЮНЕСКО, ведется Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

В нем уже есть несколько десятков элементов, среди них – традиции приготовления борща и голубцов.

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