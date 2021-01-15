Протестующие пообщались с руководством области.

В Житомирской облгосадминистрации опровергли информацию о штурме помещения во время акции протеста против повышения тарифов.

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Об этом корреспонденту УНИАН заявил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.

"Митингующие решили зайти в облгосадминистрацию, чтобы погреться. Потом, узнали, что заседает президиум и поднялись в зал. Пробыли там около 45 минут. Никакого штурма не было. Можно сказать, что немножко пострадал турникет", - сказал Мельник.

Также протестующие пообщались с руководством области.

Затем митингующие пошли к зданию Житомирского городского совета.

По словам руководителя управления по связям с общественностью Житомирского горсовета Александры Стежко, в админздании местные жители пообщались с заместителями мэра города.

"В городском совете житомиряне были полтора часа. С ними общались заместители. Это были вопросы-ответы. Длительная дискуссия 30 минут. А потом они начали кричать, и даже, подрались между собой: друг друга оттаскивали от микрофона", - рассказала Стежко.

Что произошло

Сегодня утром в Житомире возле офиса компании «Житомиргаз» и КП «Житомироблэнерго» более сотни местных жителей вышли на акцию протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

13 января протестующие, выступавшие против повышения тарифов на коммунальные услуги, перекрывали в Житомире трассу в направлении Киева.

Тарифы на газ в Украине: история вопроса

С 1 января в Украине выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, тепло подорожало от 5 до 50% – в зависимости от региона, холодная вода взлетела в цене на 10-15%, цены на поставки газа выросли на 40%, а стоимость самого газа колеблется от 7 до 10 гривен за кубический метр.

Кроме того, ранее правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии - тогда эта цена составляла 90 копеек за киловатт, а теперь все электричество обойдется украинцам в 1,68 копейки за киловатт. Из-за существенных повышений коммунальных платежей в ряде городов Украины – в частности в Полтаве, Кривом Роге, Львове, Виннице, Харькове, Николаеве - люди вышли на протесты: перекрывают дороги или устраивают митинги под учреждениями облгазов и горсоветами.

В офисе президента заверили, что решат вопрос, в частности, с тарифами на газ – такую задачу поставил президент Владимир Зеленский.

В правительстве же заявили, что готовят "системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке", а временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению справедливой цены для населения».

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января поручил Минэнерго, Минэкономики, Минюсту и другим центральным органам исполнительной власти "безотлагательно подготовить проект постановления о введении государственного регулирование цены на газ на период карантинных ограничений", чтобы цена на газ составляла 6,99 грн за метр куб. По словам Шмыгаля, это самая низкая цена на Украинской бирже.

Также Шмыгаль пообещал, что НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые имеют самые высокие тарифы на распределение газа. Также он поручил также Минфину и Минсоцполитики сформировать механизмы выплат субсидий людям, которые используют для отопления домов электроэнергию. Шмыгаль отметил, что с тарифами на электроэнергию в январе у людей вырастут и субсидии, что поможет им оплатить коммуналку.

"Нафтогаз Украины" готов обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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Автор: Марина Чорноштан