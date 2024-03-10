Мужчина планировал вплавь преодолеть сначала реку Турунчук, а затем - Днестр.

В Одесской области задержали мужчину, который оделся как герой фильма ужасов и пытался незаконно пересечь госграницу.

"Одессит натянул латексную маску, гидрокостюм, плащ-мантию и пытался "магически исчезнуть" из Украины возле границы с Молдовой", - рассказали в Южном региональном управлении ГПСУ.

Говорится, что 40-летний мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы незаметно пересечь границу. Интересного "персонажа магического мира" задержали на днях пограничники Белгород-Днестровского отряда.

"То ли чтобы напугать, или сбить с толку пограничников, мужчина натянул латексную маску и черный плащ-мантию с капюшоном. Он наверняка надеялся, что такой стилизованный вид поможет ему быть незаметным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, одессит часто приезжал на реку Турунчук, чтобы порыбачить, поэтому хорошо знал местность приграничья. Поэтому и решил этим воспользоваться, чтобы в обход пограничных нарядов пробраться в Молдову в районе села Троицкое.

К путешествию он готовился тщательно - взял с собой термосумку, в которую положил вещевой мешок с необходимыми принадлежностями: нож, фонарь, перчатки, а, чтобы наблюдать нет ли поблизости пограничников, прихватил монокль. Чтобы пересечь границу, мужчина планировал вплавь преодолеть сначала реку Турунчук, а затем - Днестр. Для того, чтобы не замерзнуть и не утонуть во время заплывов, украинец надел гидрокостюм и взял пустой тетрапак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды.

"Но "магическому исчезновению" мужчины помешали пограничники. Теперь ему придется отвечать по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд", - рассказали в ГПСУ.

Задержание уклонистов в Украине

Недавно в Одесской области с выстрелами задержали четырех уклонистов, которые обмотались алюминиевой фольгой, чтобы их не заметил тепловизор. Мужчин призывного возраста заметили пограничники Белгород-Днестровского отряда. Изотермическое одеяло имеют в своих аптечках опытные туристы, но эти мужчины пытались скрытно пересечь границу, использовали его как нестандартный атрибут. Чтобы не попасть в поле зрения тепловизионного прибора, они решили обмотаться изотермическим спасательным одеялом, которое закрепили на себе скотчем.

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