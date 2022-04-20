Российские оккупанты нанесли масштабные разрушения в селе Мощун около Киева.

В результате нападения российских оккупантов на село Мощун Бучанского района Киевской области без крова над головой остались многие местные жители.

Одним из многих своего дома лишился житель Мощуна Сергей Куценко, говорится в сюжете Анадолу.

В беседе с изданием мужчина рассказал, что продал свою квартиру в Киеве и купил небольшой дом в Мощуне.

"В течение шести месяцев мы ремонтировали дом. Полностью обновили. Провели отопление, обновили проводку. 23 февраля закончили ремонт ванной. Новоселье справили в день начала войны - 24 февраля", - рассказал мужчина.

Куценко вспомнил, что в день переезда особенно радовалось его 7-летняя дочь, потому, что у нее впервые в жизни появилась своя комната. Но радость оказалась недолгой.

Обстрелы села начались 25 февраля, повсюду происходили взрывы, горели дома. "Дочь, супруга, теща очень испугались. Мы поняли, что оставаться опасно и 25 февраля покинули свой дом", - рассказал мужчина.

До войны семья Куценко мечтала прожить всю жизнь в этом селе. "Мы думали проживем тут до конца своих дней. Тут очень красивая природа: лес, река. Собирали бы грибы, как в раю. Здесь же приобрели дом и наши друзья, сделали ремонт. Кто-то смог прожить год, кто-то чуть больше. Но уже все закончилось", - сказал Куценко.

Мужчина отметил, что в конце февраля их дом попал под обстрел и полностью сгорел. "Мы все свои деньги потратили на этот дом. Я отправил жену и дочь за границу. Мне негде жить. У меня нет дома. Вот подожду компенсацию, (россияне) обязаны компенсировать ущерб", - подчеркнул он.

"Угроза сохраняется. Семья пока не вернется, некуда. Они могут приехать только после окончания войны. Они (россияне) могут начать обстрелы в любой момент. Пока я тут живу у знакомого", - сказал он.

Война лишила семью из Украины дома-мечты через день после переезда https://t.co/aoM0xcmtIppic.twitter.com/CROlNKsUUp — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) April 19, 2022

Напомним, село Мощун находится вблизи города Гостомель, с первого дня войны превратился в один из эпицентров боевых действий. В попытке захватить аэродром близ Гостомеля и продвинуться к Киеву, российские оккупанты активно бомбили эту часть Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: