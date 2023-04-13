Правоохранители призывают семьи с детьми выезжать из населенных пунктов, которые страдают от российских обстрелов.

В среду, 12 апреля 2023 года из пгт Казацкое Новокаховской городской громады Херсонской области эвакуировали последнего ребенка. Парня вывезли в безопасное место вместе с бабушкой.

Как сообщает Национальная полиция Украины, эвакуацию проводили работники Бериславского районного отдела полиции совместно с коллегами из Днепропетровской области, которые сейчас несут службу в Херсонской области. Также участие в эвакуации принимали представители ювенальной превенции и роты полиции особого назначения.

"17-летнего парня вместе с бабушкой на бронированном автомобиле полицейские вывезли в более безопасное место, где передали другой группе. Затем правоохранители доставили эвакуированных в Херсон, откуда волонтеры перевезли их во временное убежище. Сейчас жизни и здоровью подростка и его бабушки ничего не угрожает", – рассказали в полиции.

Видео дня

Отмечается, что полицейские будут продолжать эвакуировать граждан, в первую очередь детей, из зоны боевых действий.

"Поэтому призываем жителей населенных пунктов, которые страдают от обстрелов войск страны-агрессора, не медлить и уехать. Прежде всего это касается семей с детьми, ведь их жизнь и здоровье – это самое ценное", – отметили правоохранители.

Ситуация на Херсонщине

Освобожденная от российских оккупантов часть Херсонской области страдает от вражеских обстрелов. В частности, ночью 11 апреля россияне обстреляли церковь в Херсоне. В здании повыбивало окна и разрушена крыша.

10 апреля российские захватчики ударили по лодке с гражданскими. С помощью беспилотника оккупанты сбросили на плавсредство разрывную гранату. Два человека получили тяжелые ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: