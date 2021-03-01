С декабря 1991 по июль 1994 года Михальченко занимал должность советника-руководителя Службы Президента Украины по вопросам внутренней политики.

В ночь на понедельник, 1 марта, на 80-м году жизни умер известный украинский философ, социолог и политолог Николай Михальченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Сегодня на 80-м году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Эпоха…" - написал он.

Кто такой Николай Михальченко

Свою научную биографию начал в Институте философии НАН Украины. В 1973 году защитил кандидатскую, а в 1987 - докторскую диссертацию. В 1988 году ему было присвоено ученое звание профессора, а в 2003 - избран членом-корреспондентом НАН Украины. Заведовал отделами в Институте социологии НАН Украины и в Институте высшего образования АПН Украины.

С декабря 1991 по июль 1994 года занимал должность советника-руководителя Службы Президента Украины по вопросам внутренней политики.

Последние почти 19 лет жизни и научного творчества Николая Ивановича Михальченко были связаны с Институтом политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса Национальной академии наук Украины.

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Автор: Денис Прядко