Главными предпосылками реализации такого сценария, по мнению Билецкого, является достижение энергетической независимости Украины от российских источников энергоносителей, а также полное прекращение финансирования Украиной любых проектов на оккупированных территориях, в том числе социальных.

Только полное прекращение любых отношений с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма может в перспективе привести к их реинтеграции в состав Украины. Такое мнение высказал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время сегодняшнего круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения".

"Это сценарий, который заставляет украинское общество, посмотрев реально на ситуацию, сказать простые вещи: эти территории оккупированы, Украина не может позволить себе помогать в социально-экономической сфере существованию оккупационных режимов. Украина не может позволить себе торговлю с оккупированными территориями, любую экономическую деятельность, даже выполнение своих социальных программ. Потому что это приводит к усилению врага и ослаблению Украины”, - сказал Билецкий.

Главными предпосылками реализации такого сценария, по мнению Билецкого, является достижение энергетической независимости Украины от российских источников энергоносителей, а также полное прекращение финансирования Украиной любых проектов на оккупированных территориях, в том числе социальных.

“Исключительно на выплату пенсий в ОРДЛО Украина тратит от 19 до 27 млрд грн. В то же время сам Пенсионный фонд за последний год имеет 13 млрд грн дефицита. То есть он мог бы быть профицитным на 14 млрд грн. И эти деньги могли быть потрачены на “украинский прорыв”. Сейчас мы их тратим на усиление обороноспособности т.н. армий т.н. "ЛДНР”, - заявил Билецкий.

В то же время, важной составляющей стратегии возвращения временно оккупированных территорий Нацкорпус называет необходимость принятия Верховной Радой закона про коллаборационизм, решение на освобожденной территории вопроса граждан, которые получили российские паспорта, а также введение управления военно-гражданских администраций с привлечением местных жителей, которые доказали свою лояльность Украине. Об этом в своем докладе заявил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

“В случае же если украинцы не сдадут эти паспорта добровольно и будут доказательства того, что у них есть российское гражданство - эти люди должны быть лишены гражданства Украины”, - сказал Жорин.

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Автор: УНИАН