Проводится досудебное расследование.

Во Львовской области от отравления угарным газом в доме умерли трое парней.

Читайте такжеСмерть трех молодых военных на Житомирщине: в полиции раскрыли детали трагедииОб этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что 9 ноября около 21:00 в Пустомытовский отдел полиции поступило сообщение от владельца дома, расположенного в одном из сел района о том, что, вернувшись домой, он обнаружил в квартире тела своего 25-летнего племянника и двух его товарищей-братьев 17- и 21-го года.

Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти парней стало отравление угарным газом, утечка которого произошла, вероятно, из-за неисправной печи.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Автор: Светлана Макринская