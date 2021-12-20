Его заметили возле одного из торговых центров.

В Чернигове полицейские подарили 8-летнему мальчику смартфон. Ребенок мыл автомобили, чтобы заработать деньги на телефон.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

Накануне Дня святого Николая ювенальные полицейские посетили 8-летнего Арсена, который мыл автомобили возле торгового центра. Он рассказал, что делает это, чтобы заработать на современный смартфон.

Правоохранители провели с ним и его родителями разъяснительную беседу, а потом пообещали, что он получит ко Дню святого Николая подарок, если будет хорошо учиться.

Полицейские подарили парню телефон, а его брату и сестренке - игрушки и канцелярские принадлежности.

Ранее сообщалось, что во Львове успешно прооперировали маленького мальчика, родившегося с дефектом сердца.

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Автор: Людмила Жерновская