Он сказал суду, что не пошел из-за страха.

На Прикарпатье мужчину, который не пришел в ТЦК после получения боевой повестки, приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом пишет издание Вголос, ссылаясь на приговор Надворнянского районного суда Ивано-Франковской области. Так, прошлой осенью военно-врачебная комиссия признала украинца годным к службе, после чего он получил "боевую повестку" с вызовом в ТЦК.

Издание пишет, что мужчина не имел права на отсрочку или уважительных причин для неявки, поэтому это признали уклонением от мобилизации. На суде он признал вину, объяснив свой поступок страхом.

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Суд принял во внимание искреннее раскаяние мужчины, однако наказание отяготил "рецидив" - в прошлом году он отбыл три месяца ареста за предыдущее преступление, но впоследствии его освободили.

Мобилизация в Украине: приговоры

Недавно на Закарпатье судили мужчину, который также проигнорировал боевую повестку. Он заявил, что является биологическим отцом семерых детей, однако в свидетельствах о рождении его не указали.

А в Житомирской области суд принял решение оштрафовать украинца, который не пришел в ТЦК после получения повестки. Он должен заплатить 8,5 тысяч гривен.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о предотвращении разглашения отдельных сведений в текстах судебных решений.

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