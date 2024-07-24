Известно, что в армии есть подразделения, где можно работать без физической нагрузки.

В Украине отменили статус "ограниченно годных", поэтому теперь такие лица могут быть пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших учебных заведениях и тому подобное. Сейчас есть подразделения, где можно выполнять работу без физической нагрузки, благодаря чему люди с ограничениями по здоровью могут полноценно работать, заверил начальник Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью "Вечерний Киев".

"Кто-то может отвечать на телефонные звонки, кто-то - работать оператором на этой же системе "Оберіг". Есть также подразделения связи, которые находятся на определенном расстоянии от зоны ведения боевых действий, но обеспечивают связь, без которой не обойтись. Есть беспилотные летательные аппараты, которыми можно управлять на расстоянии, даже из кабинета. Если есть потребность в таких кадрах, то, конечно, эту категорию будут призывать, но учитывая индивидуальные рекомендации по здоровью", - объяснил он.

По словам Новосядлого, процедура по ранее "ограниченно годных" и нынешних "годных к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и т.д." похожа между собой, однако следует понимать, что большинство ранее ограниченно годных станет полностью годным, а некоторых могут признать непригодным с исключением с учета.

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Также начальник Дарницкого ТЦК рассказал, чего дальше ждать призывникам.

"Изменения по срочной службе будут, вероятно, в следующем году. Сейчас идет подготовка, готовятся определенные процессы. Можно будет выбрать сроки прохождения подготовки, условия, варианты и тому подобное. Это все в совокупности, по моему мнению, улучшит качественный состав военнообязанных и даст возможность за короткий срок получить базовые навыки. И конечно, это укрепит нашу армию, модернизирует ее и защитит наше будущее", - заверил Новосядлый.

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Ранее нардеп Роман Костенко заявил, что в рядах ВСУ уже служат почти 4 тысячи заключенных. По его словам, среди них есть уже погибшие и раненые.

Также стало известно, что большинство военнообязанных, которые приходили в военкомат обновить свои данные, уже имели отсрочку. По словам начальника Дарницкого ТЦК, преимущественно люди боятся приходить в военкомат.

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