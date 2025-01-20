По словам юриста, главная проблема связана с неработающим институтом повесток.

Согласно законодательству Украины, обязанности между правоохранителями и сотрудниками ТЦК и СП четко распределены - задерживать и доставлять граждан в военкомат должны полицейские. Об этом Украинскому Радио Харькова рассказал адвокат юридической компании "Риако и партнеры" Николай Максимов, сообщает "Суспільне".

Адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК задерживать гражданских и доставлять их в центры комплектования.

Максимов отметил, что действующим законодательством Украины четко распределены полномочия между работниками полиции и ТЦК и СП. Работники центров не имеют права применять физическую силу к военнообязанным, задерживать и доставлять их в военкомат.

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В случае выявления нарушения закона о мобилизации работники ТЦК должны обращаться в полицию, которая должна организовать доставку гражданина в центр для привлечения к ответственности. Юрист сказал:

"Работники Нацполиции должны организовать доставку гражданина Украины в территориальный центр комплектования для того, чтобы состоялся факт привлечения к административной или иной ответственности".

Несмотря на четкое распределение полномочий, часто наблюдаются ситуации, когда именно работники ТЦК задерживают граждан, а полиция просто за этим пассивно наблюдает.

Как отметил адвокат, в этой ситуации главная проблема связана с неработающим институтом повесток. При этом не все обновили свои данные, а повестки передавались через "Укрпочту", что значительно усложняет процесс.

"Во-первых, не все граждане обновили свои военно-учетные данные. Во-вторых, была привлечена "Укрпочта", которая направила повестки, которые пробыли на почте два-три дня, и после этого вернулись в территориальные центры комплектования, а граждане, обычные люди, к сожалению, не очень часто проверяют свою почту и каждый день не приходят в почтовое отделение", - пояснил Максимов.

В то же время мужчин, которые, возможно, просто не проверили почтовый ящик, объявляют в розыск, что предусматривает передачу в правоохранительные органы соответствующих данных на "уклониста".

Аналогичная проблема возникла с гражданами, которые уже оформили отсрочки. Как пояснил юрист, людям, которые имеют отсрочку, по определенной ложной причине направлена повестка, которую военнообязанный не получил. Таким образом, такие украинцы тоже попадает в базу розыска.

"Это тоже в течение последних месяцев было значительной проблемой", - говорит адвокат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинцы, которые имеют статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля или им грозит штраф. Пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея отмечает, что таким лицам выдают повестки для прохождения ВВК. Также военнообязанные могут самостоятельно обратиться в ТЦК без повестки.

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