Также в Министерстве иностранных дел напомнили о том, что Украина ввела запрет на въезд иностранцев до 28 сентября.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к компетентным органам Беларуси с просьбой не осуществлять оформление на выезд в Украину брацлавских хасидов.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД. В министерстве акцентировали внимание на том, что иностранные граждане должны следовать законам Украины в вопросах въезда и пребывания на территории страны.

Также в Министерстве иностранных дел напомнили о том, что Украина ввела запрет на въезд иностранцев до 28 сентября.

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В МИД подчеркнули, что те категории иностранных граждан, которые не входят в перечень разрешенных для въезда, не могут быть пропущены в Украину.

"С целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев МИД Украины обратился к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений", - говорится в обращении.

По информации Объединенной еврейской общины Украины, ситуация возникла из-за того, что кто-то пустил ложный слух о том, что через границу с Беларусью можно въехать в Украину вопреки запрету. Об этом сообщает JewishNews.

По данным ОЕОУ, хасиды были дезинформированы и на самом деле не стремились нарушить законы и запреты. Кроме этого, на ситуацию также повлиял языковой барьер, из-за которого стороны могли не понять друг друга.

Ранее сообщалось, что в Украину по состоянию на сегодняшнее утро с территории Беларуси пытаются попасть 690 хасидов, пограничники прогнозируют прибытие еще нескольких тысяч человек на разные участки госграницы.

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Автор: УНИАН