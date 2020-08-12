"ШахрайГудбай": в киевском метро курсирует новый арт-поезд (фото)
В Киеве по синей ветке метро курсирует арт-поезд "ШахрайГудбай" с правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей.
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В метрополитене призывают "никому не сообщать пин-код своей карты, не поддаваться на эмоции и не отправлять средства незнакомцам, которые звонят относительно родственников, до подробного выяснения их местонахождения. Эти и другие важные советы, размещенные на информационных материалах, будут курсировать в метро до конца августа".
Сегодня самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине является социальная инженерия, когда пользователи сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.
По информации Нацбанка, в прошлом году произошло почти 72 тыс. случаев незаконных действий с платежными картами. 58% из них - в интернете.
"Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом государственных органов обещают денежную помощь в связи с карантином и таким образом выманивают данные платежных карт. В подземке же, как месте массовой перевозки людей, пассажирам не стоит оставлять платежные карточки или мобильные телефоны в задних карманах брюк. Также важно не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно при осуществлении финансовых операций", - говорится в сообщении.
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