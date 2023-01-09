Города хотят заблокировать реформу госпомощи, чтобы не поддаваться "административному давлению" АМКУ.

Ассоциация городов Украины выступила против принятия проекта закона 5648 о государственной помощи субъектам хозяйствования, который является частью Государственной антикоррупционной программы, а также частью программы по интеграции украинского законодательства с законодательным полем Европейского союза. Об этом говорится в заявлении АГУ, обнародованном на сайте организации.

С соответствующим обращением о необходимости отклонить законопроект, Ассоциация обратилась к фракциям и группам парламента.

В частности, мэров городов не устраивает, что законопроект предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета по контролю за расходами из местных бюджетов, субъектами хозяйствования, которые платят местные налоги и сборы не по максимально возможным ставкам следующих налогов, а также предприятиями критической инфраструктуры, которые оказывают услуги водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в случаях возмещения им разницы в тарифах.

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"Новому административному и налоговому давлению предлагается подвергнуть миллионы коммунальных и частных субъектов хозяйствования и предпринимателей", - сказано в сообщении. При этом в АГУ считают, что контроля со стороны Счетной палаты, Государственной налоговой службы, а также Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в соответствующих сферах уже достаточно.

Напомним, что законопроект 5648 был разработано совместно европейскими экспертами и экспертами Антимонопольного комитета Украины, чтобы привести украинское законодательство в сфере государственной помощи в соответствие со стандартами ЕС, а еще – усовершенствовать правовое регулирование в этой сфере с целью эффективного функционирования системы контроля и мониторинга госпомощи.

"Законопроект разработан с целью приведения национального законодательства в соответствие с правилами контроля и мониторинга государственной помощи, которые закреплены соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - речь идет в заключении Минэкономики на запрос Нацагентства по предотвращению коррупции.

Профильный комитет рекомендовал принять документ за основу в первом чтении.

"Проект Закона приблизит к законодательству ЕС в сфере государственной помощи, положительно повлияет на функционировании системы мониторинга и контроля государственной помощи в Украине, упростит правоприменение как для органов государственной власти, так и для субъектов хозяйствования, а также позволит сосредоточить внимание страны на более масштабных и сложных делах государственной помощи, которые действительно влияют на торговлю с ЕС", - отмечают в АМКУ.