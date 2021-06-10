Правоохранители установили, что подозреваемый был ухажером горе-матери ребенка.

Убийцей 8-летнего мальчика в городе Покров Днепропетровской области оказался ухажер матери ребенка.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Оперативники восстановили последовательность событий и установили мотивы преступления. В частности, оказалось, что мальчика убил ухажер горе-матери, который во время очередного застолья обиделся на ее отказ в интимной близости.

"Спустя некоторое время изверг, вероятно с целью мести, заманил ребенка в заброшенное здание и задушил голыми руками. После содеянного – цинично сбросил мертвое тело в канализацию", – говорится в сообщении

На основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании ему безальтернативной меры пресечения – содержания под стражей.

Убийство 8-летнего мальчика в Днепропетровской области

Читайте такжеНа Днепропетровщине исчезла мать обнаруженного мертвым в коллекторе 8-летнего мальчика - СМИ (видео)Мать мальчика обратилась в полицию 6 июня. При этом она рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.

На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции.

По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.

По подозрению в убийстве ребенка задержали 33-летнего местного жителя.

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Автор: Катерина Шварц