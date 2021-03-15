Подозреваемый в убийстве / фото facebook.com/mvs.gov.ua
В полиции назвали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области и показали его фото.
Читайте такжеСудимость за изнасилование и попытка суицида: что известно о подозреваемом в убийстве 7-летней Марии БорисовойИнформацию о задержанном озвучили в ходе брифинга руководства полиции Херсонщины.
«Мужчине 62 года. Он – житель поселка и знакомый семьи погибшей», – говорится в сообщении полиции.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.
- В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.
- 14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.
Убийство Марии Борисовой: в Херсонской области взяли под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней девочки
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram