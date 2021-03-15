Подозреваемый в убийстве / фото facebook.com/mvs.gov.ua

В полиции назвали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области и показали его фото.

Читайте такжеСудимость за изнасилование и попытка суицида: что известно о подозреваемом в убийстве 7-летней Марии БорисовойИнформацию о задержанном озвучили в ходе брифинга руководства полиции Херсонщины.

«Мужчине 62 года. Он – житель поселка и знакомый семьи погибшей», – говорится в сообщении полиции.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

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Автор: Катерина Шварц