Он отметил, что война с Россией является экзистенциальной.

Шансы закончить войну, развязанную против Украины Россией, в 2024-2025 годах близки к нулю. Такое мнение высказал заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин.

"Я недавно начал задавать себе такой вопрос "в каком году капитулировал Иран?". Я вам скажу: ни в каком году он не капитулировал. И до сих пор продолжает воевать, до сих пор продолжает терроризировать тот же Израиль... Страна, на которую было наложено больше всего санкций, которая была не в первых рядах. Они могли развивать ядерное оружие, беспилотные летательные аппараты, другое вооружение. Россия – это страна, которая в разы больше Ирана, в разы имеет больше ресурсов. Говорить о том, через сколько лет закончится эта война, я не могу, к сожалению", – заявил военный в интервью, которое транслировалось в рамках телемарафона.

Он отметил, что война с Россией является экзистенциальной. Однако не все в Украине это понимают.

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"Это вопрос нашего выживания в первую очередь как нации, как народа. Все ли это понимают в Украине? Я думаю, что нет. На самом деле, очень небольшой процент. Мы можем увидеть это по тому, насколько люди готовы защищать свою страну, насколько люди готовы чем-то жертвовать", – добавил "Гений".

Война в Украине: важные новости

С начала суток, 29 июня, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 117 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях, однако горячее всего было на Покровском. Там зафиксировали более 40 боестолкновений с противником.

Кроме того, российские оккупанты не прекращают терроризировать украинские города. Враг ударил по Вольнянску Запорожской области. Погибли 7 человек, среди жертв атаки – двое детей.

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