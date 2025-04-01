К сожалению, украинская нация преимущественно не сознательная, заявил боец.

Ситуация на фронте в Украине усложнилась. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин (позывной "Гений") перечислил главные причины, из-за которых это произошло.

"Здесь множество факторов, - заявил он в интервью Укринформу. - Есть наша проблема, есть то, что там кто-то должен был сделать, а не сделал, есть противоположная сторона, которая против нас воюет, - это довольно сложные вопросы".

По его словам, необходимо понимать, что Украина воюет против России - страны, которая имеет довольно мощный ресурс и может обеспечивать боевые действия. Кроме того, как добавил боец, партнеры Украины, к сожалению, боятся принимать любые решения и добиваться справедливости.

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Еще одной причиной он назвал несознательность самих украинцев:

"Наша нация, к сожалению, преимущественно не сознательная, люди не готовы идти и чем-то жертвовать, не готовы идти воевать, защищать свою страну, не готовы отстаивать свои границы и т.д.".

Отвечая на вопрос, как мотивировать людей, Ширшин заявил, что сначала должна быть дисциплина.

"Давайте начинать с дисциплины, давайте просто с соблюдения законов, правил. Когда это в голове заработает, тогда можем переходить к вопросу мотивации… У нас очень часто дисциплину путают с "совком". Когда тебе говорят что-то сделать, а ты не хочешь, потому что ты же, блин, свободный человек со всеми возможными правами, которыми тебя наделили из телевизора или интернета и т.д… Есть определенные правила, да еще и если говорим о войске, где повышенный риск. За несоблюдение этих правил нужно наказывать, все", - сказал боец.

Он подчеркнул, что в Украине необходимо воспитывать дисциплину, чтобы эти правила были соблюдены при любых условиях.

"У нас люди говорят: это "совок". Это не "совок", "совок" - это тогда, когда тебе отдают дебильные приказы, "совок" - это когда воюют цифрами на бумаге, а не качеством, "совок" - это когда не ценится жизнь человека, когда задача - превыше всего", - объяснил он.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, журнал The Economist пришел к выводу, что мобилизацию в Украине придется сделать жестче, если война будет продолжаться. Отмечалось, что Россия восстанавливает свои потери гораздо быстрее, чем Украина, так как она способна бросать людей вперед, часто под прицелом винтовок.

Также сообщилось, что, по словам нардепа Ирины Никорак, украинцы стали меньше доверять ТЦК и СП, и в с этим стоит рассмотреть вопрос о реформировании этой структуры: "Сейчас уровень доверия к ТЦК критически низкий, хотя уровень доверия к Вооруженным силам находится на самом высоком уровне в истории Украины".

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