Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду готовиться в максимально короткие сроки поддержать предложения местных властей и Кабинета министров с целью поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна.
Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.
"Я прошу Верховную Раду быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства", - подчеркнул Зеленский.
Также он призвал всех представителей власти любого уровня действовать сообща, а граждан быть бдительными, соблюдать меры безопасности.
Поддержка граждан и бизнеса в условиях локдауна
Зеленский призвал местные власти разработать комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях введения усиленного варианта карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине из-за распространения коронавируса.
Президент обещает, что центральная власть дополнительно увеличит помощь граждан и бизнесу, если местная первой предоставит такую поддержку.
Зеленский ожидает, что соответствующие предложения на следующей неделе будут рассмотрены и утверждены на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram