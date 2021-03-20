Президент призывает все органы власти совместно действовать для поддержки граждан и бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду готовиться в максимально короткие сроки поддержать предложения местных властей и Кабинета министров с целью поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна.

Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.

"Я прошу Верховную Раду быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства", - подчеркнул Зеленский.

Также он призвал всех представителей власти любого уровня действовать сообща, а граждан быть бдительными, соблюдать меры безопасности.

Поддержка граждан и бизнеса в условиях локдауна

Зеленский призвал местные власти разработать комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях введения усиленного варианта карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине из-за распространения коронавируса.

Президент обещает, что центральная власть дополнительно увеличит помощь граждан и бизнесу, если местная первой предоставит такую поддержку.

Зеленский ожидает, что соответствующие предложения на следующей неделе будут рассмотрены и утверждены на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

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Автор: Виталий Саенко