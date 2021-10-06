На Крым в составе Украины отреагировали и оккупанты полуострова.

УЕФА презентовал официальный логотип чемпионата Европы по футболу 2024 года с "сине-желтым" Крымом.

На ролике "Объединенные футболом", опубликованном на официальной Twitter-странице, Крым, конечно же, отнесли к Украине.

Из-за чего российские пользователи начали жаловаться под постом: "Пожалуйста, сожгите вашего дизайнера. Крым показан в неправильных цветах" / "Эти европейцы не хотят крымчан понимать" / "Сц*ть, все равно Крым наш – русский!" / "Использовал УЕФА Российскую Федерацию".

Кроме того, новости с возмущением вышли на ряде российских пропагандистских порталах (Sports.ru, Russia Today, Lenta.ru, Ведомости, Аргументы и факты, Чемпионат) включительно с "Дождем", который называет себя оппозиционным к политике Кремля.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в эфире пропагандистского Матч-ТВ заявил, что УЕФА решил не вмешиваться в политику" и "умышленно представил полуостров" украинским.

"Из-за скандалов и истерики со стороны Украины УЕФА принял такую позицию. Они не следят за историей", – заявил Свищев.

Подчиненный Кремлю "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов политику УЕФА назвал "лживой и нечистоплотною".

"К сожалению, спорт снова стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу истерик Украины и антикрымских сил, подрывая свой авторитет", - посетовал оккупант, цитирует Настоящее время.

Аксенов заявил, что это якобы ничего не меняет в статусе оккупации Крыма.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Виолетта Орлова