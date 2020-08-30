От коронавирус мире выздоровел более 16 миллионов человек / фото REUTERS
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран действуют определенные карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 23 августа в мире зафиксировано более 25 миллионов случаев болезни COVID-19.
Жертвами эпидемии стали свыше 842 тысяч человек. Вылечились от коронавируса более 16,4 миллиона пациентов.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В настоящее время в Украине зарегистрировано 119 074 случая заболевания COVID-19. Умерли от недуга 2 527 человек, выздоровели – 56 734 пациента.
За прошедшие сутки выявили 2 096 новых больных COVID-19.
Данные по COVID-19 В Киеве
За минувшие сутки в столице COVID-19 заболели 109 человек.
На сегодня в столице зафиксировано 13 093 инфицированных коронавирусом. 4 319 киевлян выздоровели от COVID-19, а 202 – умерли.
Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 30 августа 2020
- Еще один нардеп заболел COVID-19
- Звезда "Квартала 95" Елена Кравец выздоровела от коронавируса
- Глава Минздрава рассказал, на какой период в Украине хватит тестов на коронавирус
- Министр здравоохранения Молдовы заболела коронавирусом
- Глава "Слуги народа" объяснил, почему за деньги из "коронавирусного" фонда строят дороги
- В Минздраве объяснили, что делать людям, контактировавшим с больными коронавирусом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram