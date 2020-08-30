Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 25 миллионов. В Украине - почти 120 тысяч случаев COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран действуют определенные карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 23 августа в мире зафиксировано более 25 миллионов случаев болезни COVID-19.

Жертвами эпидемии стали свыше 842 тысяч человек. Вылечились от коронавируса более 16,4 миллиона пациентов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В настоящее время в Украине зарегистрировано 119 074 случая заболевания COVID-19. Умерли от недуга 2 527 человек, выздоровели – 56 734 пациента.

За прошедшие сутки выявили 2 096 новых больных COVID-19.

Данные по COVID-19 В Киеве

За минувшие сутки в столице COVID-19 заболели 109 человек.

На сегодня в столице зафиксировано 13 093 инфицированных коронавирусом. 4 319 киевлян выздоровели от COVID-19, а 202 – умерли.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 30 августа 2020

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Автор: Алина Вишневская