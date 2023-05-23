С начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально "экспортировали" почти 200 тысяч изделий.

На Волыни правоохранители разоблачили компанию, поставлявшую в Россию стратегически важные уникальные комплектующие для производства тяжелой техники, в том числе и подводных лодок.

Как сообщает Служба безопасности Украины, к организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая изготавливает высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов.

По данным правоохранителей, эта продукция используется для производства тяжелой техники, в том числе подводных лодок, и именно ее фигуранты продавали в РФ.

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"Для маскировки незаконной деятельности злоумышленники задействовали аффилированную фирму на территории одной из европейских стран. Зафиксировано, что руководитель этой фирмы сотрудничает с террористическими организациями "Л/ДНР", - сообщили в СБУ.

Согласно схеме, иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в Россию.

В ходе обысков на производстве и в помещениях фигурантов выявлено: компьютерную технику, мобильные телефоны и документы с доказательствами незаконной деятельности, а также деньги, полученные преступным путем.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором) продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В частности, планируется сообщение о подозрении руководителю волынского предприятия-производителя.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, незаконную схему разработали руководитель предприятия в Киеве и директор волынской компании.

С февраля по июль 2022 года они через фирму-посредника на территории Евросоюза нелегально экспортировали почти 200 тысяч единиц критически важных изделий.

Сейчас уже вынесен приговор руководителю столичного предприятия, который способствовал реализации преступных сделок.

Мужчина признан виновным в пособничестве ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание - 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год и лишением на 10 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

Запрет экспорта украинских товаров в РФ во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину экспорт украинских товаров в РФ был де-факто остановлен.

Юридически это решение закрепили 27 сентября 2022 года. Тогда Украина полностью запретила экспорт товаров в Россию. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения агрессии России против Украины.

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