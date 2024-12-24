Мы хотим не только Рождество праздновать со всем миром, но и Пасху, говорит Блаженнейший Святослав.

В следующем году могут начаться дискуссии о необходимости и возможности реформы пасхалии, чтобы в будущем Пасху, как и Рождество, праздновать со всем миром, сообщил глава Украинской греко-католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав в интервью РБК-Украина.

"Реформы не закончились. Есть вопрос реформы пасхалии. Потому что мы хотим не только Рождество праздновать, скажем так, со всем миром, но тоже и Пасху. Пасха - это главный христианский праздник", - сказал глава УГКЦ.

Он пояснил, что часть греко-католиков за рубежом празднует Пасху с Латинской церковью, а в Украине верующие УГКЦ, "согласно принципу поиска единства с православными братьями, решили праздновать дальше с ними".

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Глава церкви отметил, что разговаривал на эту тему со Вселенским Патриархом Варфоломеем "буквально месяц назад" и с Папой Франциском.

"Чувствуется, что следующий год будет толчком для дискуссии на вселенском уровне о необходимости и возможности реформы, совместной реформы пасхалии. Но есть такое ощущение, что мы еще в начале очень долгого процесса", - заявил глава УГКЦ.

Также он сообщил, что в целом переход на новый календарь у греко-католиков Украины состоялся "на удивление спокойно и единодушно". Из всех общин в Украине только один приход на Харьковщине "попросил отсрочки", а остальные все перешли.

Переход на новый календарь в ПЦУ и УГКЦ

Ранее УНИАН сообщал, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Такое решение принял Поместный Собор ПЦУ. Все непереходные православные праздники начали отмечать на 13 дней раньше: Рождество Христово - 25 декабря (вместо 7 января), День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря), Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января) и др. Даты переходных праздников остались без изменений.

Архиерейский Синод Украинской греко-католической церкви на 93-й сессии в феврале 2023 года принял решение о переходе на новый календарь с 1 сентября 2023 года, согласно которому неподвижные праздники начали отмечать по григорианскому календарю. Одиночным общинам, которые чувствовали себя еще не готовыми к такому шагу, дали возможность продолжить литургическую жизнь по юлианскому календарю на период до 2025 года.

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