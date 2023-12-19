Уже ждут на пару следующих заказанных партий БПЛА для армии.

Виталий и Владимир Кличко передали 100 дронов 47 бригаде, которая обороняет Авдеевку. Еще несколько партий беспилотников в пути. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Получили 100 FPV-дронов, которые заказали вместе с братом. Приобрел их Володя. Сегодня птички прибыли в Киев и уже отправляются в 47-ю бригаду под Авдеевку. Ребята их там очень ждут", – заявил Виталий Кличко.

Он также отметил, что вскоре должны прибыть следующие партии беспилотников, которые братья Кличко приобрели для ВСУ.

"Мы ждем еще несколько заказанных следующих партий БПЛА", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что из 7 миллиардов гривен, которые были предусмотрены в столичном бюджете 2023 года на поддержку ВСУ, более миллиарда выделено именно на дроны.

"Что касается помощи столичной громады – в 2023-м Киев выделил из бюджета города на запросы ВСУ для приобретения дронов более 1 миллиарда гривен", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как ранее сообщил Виталий Кличко, в 2023 году Киев направил на помощь защитникам 10% бюджета города.