Мэр Киева Виталий Кличко в День защитников и защитниц встретился с женами и матерями павших воинов. Также он сообщил, сколько киевлян защищают свою страну от российских оккупантов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы чтим память погибших и благодарим живых воинов, наших героев-защитников за то, что можем жить в свободной стране. Большое уважение каждому бойцу, каждому военному, который защищал или защищает сегодня нашу страну! В День Защитников и Защитниц Украины возложил цветы к Стене памяти у Михайловского Златоверхого собора и встретился с женами и матерями погибших воинов", - сообщил Кличко.

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По его словам, после начала полномасштабного вторжения количество киевлян, которые встали на защиту своего государства от российских агрессоров, увеличилось втрое.

"До февраля 2022 в Киеве насчитывалась более 31 тысячи ветеранов российско-украинской войны. С начала полномасштабного вторжения - около 100 тысяч участников боевых действий. С 2014 года погибли, защищая Украину от российских захватчиков, почти 640 киевлян", - сообщил Кличко.

Он также подчеркнул, что россии не удастся поставить украинцев на колени.

"Уже 8 лет Украина борется с российской агрессией. 24 февраля этого года российские варвары совершили широкомасштабное вторжение на территорию нашего государства. Но мы, украинцы, удивили мир своей смелостью и решительностью. Мы на своей земле и правда – за нами. Россия хотела нас поставить на колени – не получилось. Пытается запугать террором – а это вызывает в нас только большее упорство и смелость, еще большую решимость победить российскую дикость и варварство. У нас нет другого выбора, чем победить. Мы не сдадимся и не покоримся!" - подчеркнул Виталий Кличко.