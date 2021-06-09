Киркоров отдыхает в ОАЭ.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров вдруг появился перед своими фанатами в полуголом виде и шокировал их.

Об этом пишет Telegram-канал «Только никому».

Россиянин прогуливался по пляжу в Дубае в сопровождении охраны, когда случайные туристы узнали в нем Киркорова. Но те были удивлены не самой встречей с певцом, а его физическим состоянием. Спутники звезды попросили его не снимать.

На кадрах мужчина, похожий на Киркорова, в плавках бродит по песку с большим "пивным" животом. Хотя на фото в своем Instagram артист позирует со спортивным торсом. Певец получил немало комплиментов по этому поводу.

После того как сетью распространилось скандальное видео, в комментариях пользователи начали уличать звезду во лжи, в частности обвиняли его в обработке фотографий.

Филипп Киркоров в социальной сети делился, что поехал отдыхать с друзьями в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае певец снова успел поспорить с бывшим продюсером Светланы Лободы Натальей Крапивиной.

К слову, Филипп Киркоров поддержал оккупацию Россией Крыма и высказывался о Беларуси, Молдове и Украине как о "едином музыкальном пространстве", потому что "родился в СССР".

Из-за поддержки политики Путина артист не может въезжать в Украину. В комментарии российским пропагандистским СМИ певец жаловался, что ему больно за такое решение и обвинял по этому поводу действующего президента Владимира Зеленского.

Также Киркорову запретили въезд и в Литву. Он – фигурант базы "Миротворец" за регулярные гастроли в Крыму.

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Автор: Иван Бойко