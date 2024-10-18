Мурал с Кириллом Будановым потребовали убрать, напомнив о важном законе.

Мурал, на котором изображен якобы начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, собираются убрать со здания, заявили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

На официальной странице ведомства в Facebook говорится, что жилой дом охраняется в соответствии с действующим законодательством, так как он занесен в Государственный реестр недвижимых памятников. Согласно части 2 статьи 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" использование памятника архитектуры должно осуществляться с сохранением элементов его материальной подлинности, пространственной композиции и так далее.

Поэтому, как говорится в публикации, Департамент издал Предписания с требованием привести фасад в прежнее состояние. При этом указано, что авторам мурала, стрит-арт-художницам Мишель и Николь Фельдман найдут другое место в Киеве, где они могли бы разместить мурал с персонажем, который похож на Буданова. Мужчина на изображении предстал в черной форме, среди ромашек и с котом на руках. Сверху изображена сова, расправившая крылья — что является эмблемой ГУР МО.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве отопительный сезон начнется с 14 октября. Однако это не относится к жилым домам — их начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток.

Кроме того, в КГГА назвали причину, почему воздух в Киеве не очищается быстро. Самый главный фактор - скорость ветра, что прямо влияет на скорость очистки воздуха.

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