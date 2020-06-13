Каждое шестое из проверенных общественных заведений нарушает противоэпидемические нормы - Ляшко

Власть связывает увеличение количества подтвержденных случаев заболевания коронавирусом со смягчением карантина и нарушениями санитарных норм со стороны перевозчиков и общественных заведений.

Каждое шестое из проверенных общественных заведений в Украине нарушает определенные противоэпидемические нормы.

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Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, докладывая о результатах сегодняшнего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня докладывал руководитель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, что каждый шестой объект, который проверяется инспекторами этой службы на соблюдение санитарных норм, имеет те или иные нарушения в своем заведении, касающиеся как большого количества одновременного пребывания людей на площади помещения, так и отсутствия защитных масок и антисептиков", - отметил Ляшко.

По его словам, имеющаяся динамика заболевания COVID-19 показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных.

"Мы связываем это увеличение именно со смягчением карантинных мероприятий и с тем, что субъекты хозяйствования, которые декларировали, что при открытии их объектов будут соблюдать санитарные нормы, - в то же время мы видим значительные нарушения, как и перевозчиками, так и другими организациями", - добавил главный государственный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, в Украине третий день подряд наблюдается увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, в частности, за последние сутки, 12 июня, выявлено 753 новых больных COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 тыс. 506 человек, умерли - 880, выздоровели - 13 тыс. 976.

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