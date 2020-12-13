Украинцам напомнили о правилах безопасности насчет елочных украшений.

На Новый год опасными предметами могут стать некачественные елочные гирлянды или игрушки.

Как рассказала в эфире телеканала "Украина 24" начальница отдела контроля в сфере торговли ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Ирина Мазепа, из самых опасных "могут быть новогодняя гирлянда или новогодние игрушки – без информации или некачественные по составу".

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На вопрос, много ли жалоб от потребителей в новогодние праздники, Мазепа ответила: "Жалоб от потребителей очень мало. В основном мы проводим путем отбора образцов на лабораторные исследования самостоятельно, плановые проверки".

Также чиновница отметила, что Госпродпотребслужба может проверить игрушку внепланово, "если потребитель пишет к предпринимателю заявление на проведение экспертизы, и мы можем сделать экспертизу этого товара".

В свою очередь эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская рассказала, как обезопасить детей и домашних животных.

"Государство не способно регулировать весь поток фальсификата в Украине. Достаточно включить критическое мышление и делать выбор с точки зрения "а что будет, если". Что будет, если ребенок или домашнее животное съест игрушку или дождик? Ответ очевиден – будут неприятности", - предупредила она.

По словам эксперта, это может касаться абсолютно любой продукции, "которую вы приобретете в любом месте".

"Мы говорим не только о кассовых чеках, здесь важна сама форма. Есть запах, если брать ту же елочную игрушку, гирлянду, украшения - остается ли краска на руках... Игрушка должна быть без вкуса, без цвета, без запаха. Идеальный вариант, если она не вмещается в рот домашнему животному. В последнее время все больше появляется игрушек handmade - тоже обращаю внимание на то, чтобы все детали были закреплены, чтобы случайно не оторвались, не потерялись и не были "съедены" ребенком", - сказала Лизвинская.

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Автор: Андрей Василюк