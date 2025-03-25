Существуют разные варианты, как оформить румынский паспорт.

Украинцы в связи с полномасштабной войной активно покидали территорию нашего государства. Чаще всего для нового места проживания они выбирали страны Европы.

По данным Евростата, в Румынии находится более 180 тысяч украинцев под временной защитой.

В связи с этим сегодня рассмотрим, как оформляется гражданство Румынии для украинцев.

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Как получить гражданство Румынии по репатриации

К счастью, у этой страны очень гибкие законы, а потому есть разные способы быстро получить ее гражданство.

Проще всего доказать свое кровное родство с этим народом. Согласно законодательству, гражданство могут оформить люди, которые ранее утратили его, а также их потомки до второго колена. При этом можно сохранить второе гражданство.

Учитывая масштабную миграцию людей на этих территориях, соответствующие корни могут оказаться не такой уж и редкостью.

Существует и другой путь, как получить гражданство Румынии без корней, а посредством вкладывания денег в экономику государства.

Как получить гражданство в Румынии другими способами

Стоит учитывать, что вопрос вашего гражданства будет решать Министерство юстиции.

Вам нужно будет зарегистрировать свой запрос. Ему присвоят уникальный номер DOSAR. Хотя сроки рассмотрения зависят от вашего места в электронной очереди, стоит подготовиться, что это займет более года.

Инвестиционная программа, благодаря которой можно обрести гражданство Румынии, потребует вложений около одного миллиона евро.

Теперь рассмотрим, как получить гражданство Румынии украинцу другим способом.

Если кто-то из его родителей уже имеет паспорт этой страны, то и ребенок автоматически его приобретет при рождении. Также это работает при усыновлении ребенка румынами.

Перейдем к варианту, который требует больше всего времени. В этом случае румынское гражданство оформляют, если долго прожили в этой стране. Если говорить конкретнее, то натурализация требует проживания на территории этого государства более пяти лет и законного дохода. Отдельно стоит подготовиться к тому, что ваш румынский должен будет быть на приличном уровне.

Ранее УНИАН рассказывал, как получить гражданство Болгарии украинцам в 2025 году.

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