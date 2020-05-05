Садовый рассказал, как и когда Львов будет выходить из карантина (видео)
Львов будет выходить из карантина вместе со всей страной, а не самостоятельно.
Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, говорится в сюжете ТСН.
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По его словам, 12 мая во Львове в рамках ослабления карантинных ограничений откроют, в частности, летние площадки и террасы.
В то же время, по мнению Садового, города должны получить больше рычагов для утверждения этапов выхода из карантина в регионе.
Следует отметить, что несколько дней назад на своей странице в Facebook Андрей Садовый призвал Киев прекратить преследование мэра Черкасс. Там местные власти приняли несколько самостоятельных решений о выходе из карантина.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая, но с 11 мая намерен отменить ряд запретов.
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