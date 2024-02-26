Компания рассказала о восточных праздниках и их влиянии на отгрузки и сроки доставки в Украину

Китайский новый год - традиционный праздник в Поднебесной, длительное чествование которого парализует работу во всех связанных бизнесах почти на две недели.

Анна Крапивная, директор по продажам и сервису Meest China, рассказала, как компании удалось отработать китайский новый год, вовремя отправить грузы в Украину и другие страны-адресаты:

Команда имеет более 15 лет опыта работы с Китаем, поэтому хорошо понимаем, что к такому празднику, как восточный новый год, стоит подготовиться заблаговременно. Клиентов начали предупреждать о графике отгрузок еще в конце 2023 года. Так коммерческие грузы отправлялись до 5 февраля, почтовые – на день дольше. А возобновились отгрузки на днях, с 21 февраля. Все это время в Китае праздновали – не работали склады, логистика, большинство продавцов и фабрик. И если для клиента, который совершает шопинг, это довольно неприятный, но не критический момент, то для бизнесов, которые зависят от поставок, это иногда без преувеличений вопрос жизни и смерти. Коммерческие клиенты возят как готовые товары для продажи, так и сырье, упаковку, техническое оснащение для производства в Украине.

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Поэтому несколько недель до последней отправки мы работали в турбо-режиме, чтобы все заявки были вовремя обработаны, грузы на складе приняты и отправлены. Кроме информирования и стимулирования клиентов к осуществлению заказов заранее, мы осуществили ряд дополнительных мероприятий. Во-первых, обеспечили выход дополнительных работников. Формирование грузов на складе в Китае не останавливалось ни на день, работали в 1,5 смены. Поэтому, если обычно, имели 1-2 отгрузки со склада в день, то в предпраздничный период достигали показателей в 3-4 отгрузки. Все усилия имели смысл, мы успели отгрузиться, а клиенты ждали на свой груз, зная, что он не застрял на складе в Китае.

Коммерческими считаются грузы, вес которых превышает 30 кг и/или ценность посылки составляет более 150 евро. Среди наиболее распространенных товаров, которые доставляет Meest China, – сырье, косметологические аппараты, авто -, мото - и велозапчасти, упаковка и фасовочная тара, электроника и комплектующие.

21 февраля Meest China возобновила работу склада и китайского подразделения и готова к приему новых заказов. Хотя за окном еще февраль, но бизнесы уже начинают активно готовиться к весне, но кроме всесезонных товаров, закупают сезонные пасхальные товары, а также все, что касается категории "дом, сад, огород". Стоит присматриваться уже и к сезонной одежде и товарам для пикника.

Эксперты намекают, что после возобновления работы в Китае стоит ожидать падения фрахта по авиа, поэтому менеджеры коммерческого направления уже наготове прорабатывать заявки.

Выбирая поставщика услуг, клиенты в первую очередь ориентируются на цену и сроки выполнения. Но, когда речь идет о коммерческих грузах и В2В-сегменте, стоит обратить внимание, имеет ли компания четкий план действий на случай предполагаемых или неожиданных ситуаций. Как видим, Meest China такой план имеет. И успешно реализует.