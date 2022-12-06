Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривень на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Украинцы могут получить по 6 тысяч 660 гривень. Помощь предоставляет американская благотворительная организация HIAS.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, деньги могут получить пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской и Харьковской областей. Однако рассчитывать на помощь может только определенная категория украинцев.

"Обратиться за финансовой помощью могут не только люди, которые потеряли жилье и средства к существованию в результате военных действий на указанных территориях, но и уязвимые семьи ВПО из этих областей. Также помощь могут получить инвалиды, члены неполных семей и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Кто именно имеет право на деньги от HIAS: подробное объяснение

Семьи ВПЛ, которые переместились в течение последних 30 дней,

Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства и семьи, потерявшие члена семьи, средства к существованию в результате военных действий,

ВПЛ или те, кто переместился более 30 дней назад, которые имеют доход меньше чем 5 тысяч 400 гривень на человека (за последние 3 месяца) и соответствуют хотя бы одному из критериев уязвимости (имеют двух или более детей, в семье есть лица с инвалидностью, беременные или женщины с детьми до 2 лет, в семье есть люди преклонного возраста, которым более 55 лет).

Также в Минреинтеграции пояснили, что денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривень на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Где оформить денежную помощь:

В Киевской области помощь можно оформить в городе Бровары (ул. Независимости, 5) с понедельника по пятницу.

В Харьковской области - в городе Чугуев (ул. Гвардейская, 20 - помещение школы №1) по будням.

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