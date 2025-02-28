Львовская ОВА просит Зеленского присвоить Фарион звание Героя Украины

Президенту направили официальное письмо с соответствующей просьбой.

Львовская областная военная администрация направила официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с ходатайством присвоить украинскому языковеду Ирине Фарион звание Героя Украины (посмертно).

Об этом сообщила дочь Фарион София Особа в фейсбуке, а также она обнародовала само письмо.

"За многолетний добросовестный труд в области украиноведения, весомый вклад в развитие науки и образования, плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины, просим присвоить Ирине Дмитриевне Фарион звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно)", - говорится в письме.

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Дочь Фарион напомнила о петиции с просьбой присвоить звание Героя Украины (посмертно), которая была зарегистрирована 24 июля 2024 года и к сентябрю набрала 25 тысяч голосов.

Убийство Фарион: главное

Как сообщал ранее УНИАН, в Ирину Фарион стрелял неизвестный 19 июля 2024 года во Львове возле ее дома. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. В этот же день языковед умерла в реанимации.

Подозреваемого в убийстве Фарион задержа ли 25 июля в результате спецоперации. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко, житель Днепра. В течение нескольких дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Сейчас обвиняемый в убийстве Зинченко находится под стражей, материалы дела направлены в суд. По сообщению Национальной полиции, теперь его подозревают в умышленном убийстве Фарион в связи с выполнением ею общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.

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