Национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv в конце августа запустил проект "Hollywood українською", цель которого качественно переозвучить голливудскую классику и дать украинцам возможность смотреть культовые фильмы на родном языке. Таким образом сервис делает украинский популярным и привлекает больше зрителей к легальному просмотру культовых лент.

Sweet.tv- национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению, а также рейтинговым мировым кинохитам. Компанию также называют стриминговой платформой или ОТТ-сервисом. Это означает, что ТВ- и видео-сигнал передается в реальном времени через интернет. Контент онлайн-кинотеатра можно смотреть с любой точки Украины даже с минимальной скоростью интернета.

Sweet.tv стал первым украинским ОТТ-сервисом, который получил доступ к официальным озвучкам культовых кинохитов, благодаря подписанию прямых контрактов с голливудскими мейджерами - киностудиями Disney, Paramount, Universal и Sony. Они входят в перечень студий, выпускающих более 90% топового мирового кино. Сервис отобрал в свою библиотеку фильмы, рейтинг IMDb которых выше 6. Также в онлайн-кинотеатре можно посмотреть мультфильмы, которые считаются лучшими в своем роде: "Вольт", "Суперсемейка", "Тачки", "Мадагаскар" и многие другие.

"Наша уникальность - это активная позиция: быть не только транслятором контента, но и его создателем. К сожалению, до сих пор не все хитовые фильмы имеют качественную украинскую дорожку, особенно когда речь идет о тех, которые вышли до 2006 года. Мы решили их переозвучить, ведь стремимся дать доступ к крутому, отборному контенту - на украинском. А, главное, оказалось, что это болело не только нам, ведь инициативу поддержали абсолютно все к кому мы обратились: украинские звезды и их дети, которые стали голосами киноклассики, студии, агентства, с которыми мы работаем. Таким образом и родился проект "Hollywood українською", - комментирует основатель sweet.tv Александр Витько.

До конца года компания планирует переозвучить лучшие хиты, чтобы в очередной раз просматривая классику, пользователи смогли получить от нее новые и исключительно положительные эмоции, наслаждаясь каждым диалогом. В медиатеке кинотеатра можно посмотреть контент на трех языках: украинском, русском и языке оригинала. Для многих фильмов также доступны субтитры на разных языках.

Кроме возможности смотреть культовые фильмы с качественной украинской дорожкой, sweet.tv позволяет подключить 5 устройств по цене одного тарифа. То есть в пределах каждого подключения, одновременно можно смотреть контент на 5 различных устройствах. Сервис не разбрасывает фильмы "худшие в самом дешевом тарифе", "лучше в дорогом", а дает одинаковый, честный доступ к качественному контенту за честную цену для всех пользователей. Также на sweet.tv можно управлять прямым эфиром телевидения: например, когда угодно поставить новости на паузу, перемотать назад, и даже посмотреть в записи передачи за прошедшие 14 дней.

Чтобы привлечь пользователей к качественному украиноязычному контенту, sweet.tv объявляет всеукраинский розыгрыш ценных призов среди всех новых подписчиков сервиса, которые активируют подписку в сентябре этого года. Ежедневно в течение месяца в утреннем эфире "Русское Радио Украина" будет разыгрываться смарт-телевизор Samsung 4К. А 2 октября 2020 на той же радиостанции состоится розыгрыш суперприза - автомобиля KIA Sportage. Следить за победителями и присоединиться к акции можно на сайте www.sweet.tv

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Автор: УНИАН