Вечеринка Артура Гранца прошла в одном из лучших отелей Кипра.

Ряд представителей политического бомонда Украины 4 мая побывали на Кипре, чтобы посетить вечеринку по случаю дня рождения бизнесмена Артура Гранца.

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Об этом сообщает "Страна". Утверждается, что Гранц в прошлом был известен как партнер Арсения Яценюка и Андрея Иванчука, а ныне как совладелец журнала Forbes Украина.

Вечеринка Гранца прошла в одном из лучших отелей Кипра Anassa Hotel, где самый дешевый номер на эти дни стоит от 500 евро за ночь. Территория отеля закрыта даже со стороны пляжа. Подъехать на автомобиле можно только по предварительном бронированию гостиничного номера.

Отель расположен в живописной бухте у полуострова Акамас и выстроен в стиле традиционной кипрской деревушки. Празднование проходило в концерт-холле отеля под открытым небом, спокойствие гостей оберегали десяток охранников, которые приехали вместе с гостями.

Сообщается, что в числе гостей были замечены Петр Порошенко, Яценюк, Иванчук, Хомутынник и другие известные политические деятели. На вечеринке была и украинская поп-певица Светлана Лобода. Как утверждают журналисты, ссылаясь на окружение Гранца, она является его гражданской женой.

По данным журналистов, в эти дни на Кипре был и давний соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко. Он встречался с экс-президентом в одном из отелей Кипра.

Отмечается, что многие вип-гости покинут Кипр уже сегодня - они торопятся в Киев на встречу с госсекретарем США Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд.

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Автор: Дмитрий Захаров