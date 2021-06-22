На место событий была вызвана полиция, а также оперативно-следственная группа.

В Черниговской области государственные регистраторы проводят перерегистрацию земельного банка сельхозпредприятия «АГРОДІМ» на фирму-клон «Агродім.» (с точкой).

Новая компания была создана 24 мая 2021 года людьми, которых считают приближенными к агрохолдингу «Кернел» Андрея Веревского. Обе компании возглавляет один и тот же человек - Александр Рубан. Место регистрации предприятий также совпадает. Подробности на своей странице в Фейсбук рассказала частный нотариус Киевского городского нотариального округа Людмила Давиденко.

Свою работу регистраторы нескольких центров предоставления административных услуг (ЦНАП) области проводят несмотря на судебный запрет на любые действия, связанные с собственностью и имущественными правами предприятия «АГРОДІМ», что является уголовно наказуемым деянием. Руководители ЦНАПов получили документы, которые подтверждают наличие судебного запрета, однако внесение в реестр изменений по договорам аренды паев продолжалось.

В это же время частный исполнитель попытался огласить лично директору «АГРОДІМ» судебное определение (ухвалу) о запрете отчуждать имущество и прекращать право предприятия на аренду, однако столкнулся с жестким препятствованием со стороны охраны и угрозами применить физическую силу.

На место событий была вызвана полиция, а также оперативно-следственная группа с целью обеспечить законные действия частного исполнителя - огласить и передать копию определения (ухвалу) суда. Однако, даже несмотря на наличие полиции, вручить документы лично директору не удалось.

Все время машину частного исполнителя сопровождало несколько автомобилей охраны «АГРОДІМ».

Таким образом, по мнению юристов, нынешние владельцы «АГРОДІМ», которых считают связанными с агрохолдингом «Кернел», пытаются не допустить возврат предприятия владелице Валентине Давыденко - матери погибшего год назад народного депутата Валерия Давиденко. Валентина Давыденко подала несколько исков в суды, требуя расторгнуть договоры о переходе 76% из 100% принадлежащих ей корпоративных прав.

Вскоре после этого была зарегистрирована фирма «Агродім.» (с точкой)», на которую идет перерегистрация земельного банка «АГРОДІМ».

По мнению Людмилы Давиденко, жены погибшего год назад народного депутата Валерия Давиденко, все эти действия направлены на «размывание» активов сельхозпредприятия, чтобы после удовлетворения судебного иска владелице вернулась лишь компания-«пустышка».

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Автор: Григорий Бондарь