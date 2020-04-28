Оккупанты задержали на границе с Крымом украинского пограничника – СБУ
Служба безопасности проверяет информацию о незаконном задержании россиянами украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом.
Об этом информирует пресс-служба СБУ, пишет Радио Свобода.
Российские спецслужбы, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы намеренном пересечении админграницы с полуостровом.
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Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.
После «выбивания» и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего до контрольного пункта "Каланчак".
Конкретная дата задержания украинского пограничника сотрудниками российской спецслужбы не указывается. Реакции российской стороны нет.