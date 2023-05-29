Президент ФРУ считает, что проблема масштабных рейдерских атак на бизнес требует немедленного решения.

Федерация работодателей Украины совместно с несколькими другими объединениями предпринимателей намерена создать публичный реестр лиц, причастных к рейдерским атакам, которые с использованием правоохранительных органов в последние месяцы осуществляются на бизнес. Об этом сообщил президент ФРУ Дмитрий Олейник в интервью "Обозревателю".

"Сейчас мы собираем и обобщаем информацию о лицах, которые задействованы в рейдерских атаках: от лейтенанта, который осуществляет обыск с нарушением всех процедур - до высших должностных лиц, прикрывающих этот беспредел. Все эти фамилии будут внесены в публичный реестр. Рейдерская группа атакует каждого из нас в одиночку, надеясь получить взятку или забрать имущество. Рейдеры достали бизнес. Поэтому мы объединяемся, чтобы противодействовать", - заявил Дмитрий Олейник.

Президент ФРУ считает, что проблема масштабных рейдерских атак на бизнес стала вопросом национальной безопасности и требует немедленного решения.

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"Если бы не война, реакция бизнеса на этот беспредел была бы жестче. Мы избегаем критики руководства государства, не проводим забастовки. Зато мы ждем, что черным полковникам и оборотням в мантиях наконец дадут по рукам", - отметил Дмитрий Олейник.

Президент ФРУ сообщил, что новая антирейдерская платформа, которая объединит бизнес для борьбы с рейдерством, будет представлена в ближайшее время. Ее рабочее название "Свавіллю стоп!".