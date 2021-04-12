Зрелище устроил местный активист, который таким образом хотел привлечь внимание к продолжающимся военным действиям. Однако его остановила полиция.

В Славянске на заседание городского совета принесли флаг России.

Читайте такжеРоссия увеличивает ударную группировку вокруг Украины - разведкаКак сообщает издание "Славянск Деловой", сегодня, 12 апреля, во время пленарного заседания 6-й сессии городского совета местный активист Василий Хоменко решил провести флешмоб, приуроченный к седьмой годовщине захвата Славянска в 2014 году.

Для этого он установил в сессионном зале два флага: один - России, а второй - флаг Украины и попытался произнести речь.

По словам активиста, таким флешмобом он хотел привлечь внимание к продолжающимся военным действиям, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в Славянске в будущем.

Однако уже спустя несколько минут в зал зашли правоохранители. Они вынесли флаг РФ, а в холле горсовета составили на Хоменко протокол о нарушении. Отмечается, что он также написал заявление в полицию.

На видео видно, что присутствующие недовольны появлением и действиями организатора флешмоба.

Бои за Славянск

12 апреля 2014 года вооруженные люди под руководством Игоря Стрелкова пересекли российско-украинскую границу и, объединившись с местными сепаратистами, захватили административные здания в Славянске. Они заявили, что город переходит под контроль самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики".

Для восстановления контроля над северной частью Донецкой области и городом Славянском 13 апреля украинская власть начала антитеррористическую операцию.

В результате столкновений с украинскими силовиками, длившихся два с половиной месяца, в ночь на 5 июля боевики оставили Славянск. В тот же день город перешел под контроль украинских военных.

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Автор: Катерина Комолова