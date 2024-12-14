ФИФА показала карту Украины без Крыма. МИД заявил, что ждет извинений

Карта без Крыма появилась во время трансляции результатов жеребьевки на Чемпионат мира 2026 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) во время трансляции результатов жеребьевки на Чемпионат мира 2026 года показала карту, на которой Украина была изображена без временно оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало организацию извиниться за это.

Как известно, вчера, 13 декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе, Швейцария, состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сегодня же, 14 декабря, спикер ведомства Георгий Тихий опубликовал в социальной сети Х исправленную карту и сообщил, что Украина ждет от ФИФА публичных извинений.

Видео дня

"Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины. Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений", - написал Тихий.

Кроме того, Украинская ассоциация футбола направила письмо генеральному секретарю ФИФА Матиасу Графстрему и генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису относительно этого инцидента.

"Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым", - говорится в письме.

В нем отметили, что такая версия картографического изображения Украины "является абсолютно неприемлемой и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА по описанному выше важнейшему вопросу, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную Россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы".

Футбол: последние новости

Саудовская Аравия получила право провести чемпионат мира по футболу в 2034 году.

Также обнародовали рейтинг 10 лучших страйкеров XXI века. В нем на восьмом месте - украинский футболист Андрей Шевченко, который забил 342 гола за карьеру.

Вас также могут заинтересовать новости: